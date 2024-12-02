Более 20 тонн контрабандных груш из Польши уничтожили в Псковской области

09:49, 02 декабря 2024, ПАИ

Более 20 тонн польских груш, ввезённых незаконно в Россию, уничтожили в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В Усвятском районе сотрудники Псковской таможни и Пограничного Управления ФСБ России по Псковской области остановили автомобиль, который перевозил продукцию из Белоруссии в Россию в обход фитосанитарных постов. При этом ввоз продукции осуществлялся без документов, подтверждающих её карантинное фитосанитарное состояние и происхождение.

На складе временного хранения во время досмотра грузового отсека автомобиля было выявлено 22 тонны свежих груш. На коробках с фруктами содержались маркировочные этикетки с указанием страны происхождения – Польша.

По факту выявленного нарушения в отношении водителя, незаконно перевозившего груз, возбуждено дело об административном правонарушении.

29 ноября на полигоне твёрдых бытовых отходов в Себеже польские груши уничтожили механическим путём, уточнили в пресс-службе.