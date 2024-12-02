В ноябре в Псковской области родились три пары двойняшек

09:56, 02 декабря 2024, ПАИ

В ноябре в Псковской области родились три пары двойняшек, в каждой паре мальчик и девочка. Две пары двойняшек зарегистрированы в Отделе ЗАГС Пскова (Артём и Алина, Хусейнджон и Фотимахон) и одна пара двойняшек в Отделе ЗАГС Великих Лук (Дмитрий и Мария). Об этом ПАИ сообщили в комитете юстиции Псковской области.

В ноябре самыми популярными именами среди мальчиков стали Артём, Иван, Максим, Егор, Илья, Александр, среди девочек – Анна, Есения, Ева, София, Злата, Мария.

Родители давали новорожденным и необычные имена - Мирон, Платон, Климент, Давид, Ранис, Савва, Эмилия, Ника, Азалия, Доминика, Даяна, Виталина.