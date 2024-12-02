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Экономика

Сеть «Лента» объявила о покупке магазинов «Улыбка радуги»

Сеть «Лента» объявила о покупке магазинов «Улыбка радуги», пишет «Российская газета».

«Улыбка радуги» - крупнейшая розничная сеть магазинов в формате дрогери в ключевом для «Ленты» Северо-Западном федеральном округе. Дрогери - это магазины шаговой доступности небольшой площади, где можно купить косметику, товары личной гигиены и ухода за домом.

В сеть «Улыбка радуги» входят 1 535 магазина и три распределительных центра.

Бизнес «Улыбки радуги» продолжит работать как отдельный формат с сохранением существующего бренда.

Федеральная антимонопольная служба России согласовала сделку.

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