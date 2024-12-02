В Псковском районе благодаря ТОС улучшили дренажную систему

12:11, 02 декабря 2024, ПАИ

ТОС «Борисов Ручей» из Писковичской волости Псковского района совместно с администрацией Псковского района реализовал проект «Улучшение дренажной системы», сообщила глава муниципалитета Наталья Фёдорова на своей странице «ВКонтакте».



Фото: со страницы Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: со страницы Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: со страницы Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»



Фото: со страницы Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»







Благодаря содействию ТОС расчистили и углубили дренажные каналы, которые проходят вдоль главной дороги посёлка Борисов Ручей, а также обеспечили отвод воды по дренажной системе в траншеи мелиорации. Проведение работ позволит избежать угрозы подтопления земельных участков и обеспечит устойчивость дорожного полотна.

Проект реализован в рамках областного конкурса поддержки ТОС, сумма субсидий из регионального бюджета составила 386 тысяч рублей, софинансирование из местного бюджета – 39 тысяч рублей, софинансирование жителей посёлка – 145 тысяч рублей.