Как грамотно выбрать банковский вклад: советы эксперта

12:55, 02 декабря 2024, ПАИ

Как грамотно подойти к выбору вклада, рассказал эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

При выборе банковского вклада в первую очередь нужно определить свою цель – так станет понятнее, на какой срок и на каких условиях стоит положить деньги в банк. Для этого, по словам эксперта, существуют разные виды вкладов.

Срочные вклады подойдут тем, кто копит на долгосрочные и большие цели. «У срочных вкладов самые высокие ставки, но снять с них деньги без потери процентов можно только после окончания их срока», – уточнил Иванов. А если вкладчик решить забрать деньги ещё до окончания договора, то они будут ему перечислены по минимальной ставке, указанной в соглашении.

Вклад до востребования банки часто предлагают тем, кому сбережения могут понадобиться в любой момент. «С такого вклада можно снять все деньги в любой момент, а начисленные проценты не сгорят, но ставка по таким вкладам обычно ниже, чем по срочным», – рассказал гость программы.

С помощью накопительного счёта клиенты банка могут пополнять или снимать с него средства когда угодно. А на остаток суммы будет начислен процент, однако, по словам гостя студии, процент может быть изменён в любой момент.

Не торопиться в принятии решения советует эксперт. «Возьмите банковский договор домой и изучите его в спокойной обстановке. Или же ознакомьтесь с условиями онлайн – на сайте или в приложении банка», – заключил Александр Иванов.