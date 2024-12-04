«Объективная неделя»: Спорт, музыка, туман

Традиционно представляем вашему внимание проект «Объективная неделя»: события минувшей недели глазами фотокорреспондентов ПАИ.

Неделя была богата на события, в том числе и уникальные: впервые прошел региональный турник «Кубок защитников Отечества», на базе ПсковГУ прошел «Зимний университет», а на сценах Пскова гремели многочисленные концерты. А зима в Псковскую область не приходила: осень скрывала города и веси покровом тумана.