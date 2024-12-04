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«Объективная неделя»: Спорт, музыка, туман

Традиционно представляем вашему внимание проект «Объективная неделя»: события минувшей недели глазами фотокорреспондентов ПАИ.

Неделя была богата на события, в том числе и уникальные: впервые прошел региональный турник «Кубок защитников Отечества», на базе ПсковГУ прошел «Зимний университет», а на сценах Пскова гремели многочисленные концерты. А зима в Псковскую область не приходила: осень скрывала города и веси покровом тумана.

Фото: Валерия Лагуткина, Валерия Ковалёва, Андрей Степанов, Александр Машкарин, 13:00, 02 декабря 2024, ПАИ
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В Пскове задорно проводили Максимовский хореографический фестиваль. Фото: Андрей Степанов
Чудеса красоты и спорта на Кубке Псковской области по художественной гимнастике. Фото: Валерия Лагуткина
Соревнования по пулевой стрельбе среди ветеранов СВО. Фото: Андрей Степанов
Великий замес между участниками конкурса на звание лучшего пекаря. Фото: Андрей Степанов
Путешествие в детство совершили зрители одноименного концерта в Псковской филармонии. Фото: Валерия Ковалёва
Казачки и казаки высадились в Доме народного творчества Псковской области . Фото: Валерия Лагуткина
Бааааааарсик! Дом для котиков создал врач-стоматолог в Пскове. Фото: Иван Морхов
Точно в цель. Городская федерация стрельбы из лука продолжает тренировки для всех желающих. Фото: Валерия Лагуткина
Большие и красивые глаза. Псковские визажисты соревновались в создании образов. Фото: Валерия Лагуткина
Эпоха эдо началась в Пскове в Дворе Постникова. Не только для любителей аниме. Фото: Валерия Лагуткина
Ростовский академический оркестр на гастролях в Пскове. Фото: Валерия Ковалёва
Зимний университет открылся в ПсковГУ. Участники из более чем десятка стран. Фото: Валерия Лагуткина
Ильич в тумане. Фото: Валерия Ковалёва
В Пскове задорно проводили Максимовский хореографический фестиваль. Фото: Андрей Степанов

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