Бойцы псковских студотрядов осваивают профессию младшей медсестры
Занятия по образовательной программе профобучения «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» продолжаются в ПсковГУ, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.
Бойцы медицинских отрядов «Алоэ» и «Филин» под руководством преподавателей кафедры клинической медицины, профессоров Марины Галактионовой, Натальи Ивановой и главной медицинской сестры медицинского центра Елены Михайловой осваивают знания и отрабатывают навыки ухода за больными и малоподвижными пациентами, организации питания, контроля за основными показателями жизнедеятельности организма человека.
После окончания обучения студентов трудоустроят в лечебно-профилактические учреждения Псковской области, а в период летнего трудового семестра они смогут работать и в других объектах здравоохранения.
Особенностью программы является наличие четырёх специализированных модулей: «Коммуникационные взаимодействия и информационные технологии в профессиональной деятельности», «Основы сестринского дела», «Оказание первой помощи при угрожающих жизни состояниях» и «Студенческие отряды как социальная среда для профессиональной и личностной самореализации студента».
Напомним, профобучение проводят учебные заведения – победители отбора среди образовательных организаций для предоставления грантов на бесплатное обучение участников студенческих отрядов по рабочим профессиям. Конкурсный отбор провела организация «Российские студенческие отряды» совместно с Министерством науки и высшего образования России.