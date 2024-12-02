Бойцы псковских студотрядов осваивают профессию младшей медсестры

17:26, 02 декабря 2024, ПАИ

Занятия по образовательной программе профобучения «Младшая медицинская сестра по уходу за больными» продолжаются в ПсковГУ, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Бойцы медицинских отрядов «Алоэ» и «Филин» под руководством преподавателей кафедры клинической медицины, профессоров Марины Галактионовой, Натальи Ивановой и главной медицинской сестры медицинского центра Елены Михайловой осваивают знания и отрабатывают навыки ухода за больными и малоподвижными пациентами, организации питания, контроля за основными показателями жизнедеятельности организма человека.

После окончания обучения студентов трудоустроят в лечебно-профилактические учреждения Псковской области, а в период летнего трудового семестра они смогут работать и в других объектах здравоохранения.

Особенностью программы является наличие четырёх специализированных модулей: «Коммуникационные взаимодействия и информационные технологии в профессиональной деятельности», «Основы сестринского дела», «Оказание первой помощи при угрожающих жизни состояниях» и «Студенческие отряды как социальная среда для профессиональной и личностной самореализации студента».

Напомним, профобучение проводят учебные заведения – победители отбора среди образовательных организаций для предоставления грантов на бесплатное обучение участников студенческих отрядов по рабочим профессиям. Конкурсный отбор провела организация «Российские студенческие отряды» совместно с Министерством науки и высшего образования России.