Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более четырёх тонн кормов для животных запретили провозить через госграницу в Псковской области

4,2 тонны кормов для животных запретили ввозить через российско-белорусскую границу в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Инспекторы ведомства установили, что на две партии кормов, которые везли из Белоруссии, не было ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение товара. Также зафиксировали нарушение указания Россельхознадзора о запрете поставок в Россию с итальянского предприятия-производителя, сертификация продукции которого с 2023 года приостановлена.

Перемещение кормов для животных по таможенной территории ЕАЭС запретили, оформили акт о возврате груза.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












02 декабря 2024

Псковские профсоюзные санатории представлены на международной выставке
02 декабря 2024

Мельница Рудольфа Кикута в Печорском округе заработает в 2025 году
02 декабря 2024

Несколько улиц в Великих Луках завтра останутся без света
02 декабря 2024

День правовой помощи для участников СВО и членов их семей пройдёт в Пскове
02 декабря 2024

23 новые площадки для ТКО появились в Печорском округе
02 декабря 2024

В Печорском районе откроют новый ресторан
02 декабря 2024

«Мегафон» расширил территорию покрытия 4G в Бежаницком округе
02 декабря 2024

Эстрадно-джазовый оркестр Псковской области завоевал Гран-при на международном конкурсе

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...