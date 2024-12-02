Более четырёх тонн кормов для животных запретили провозить через госграницу в Псковской области

17:58, 02 декабря 2024, ПАИ

4,2 тонны кормов для животных запретили ввозить через российско-белорусскую границу в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Инспекторы ведомства установили, что на две партии кормов, которые везли из Белоруссии, не было ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих безопасность и происхождение товара. Также зафиксировали нарушение указания Россельхознадзора о запрете поставок в Россию с итальянского предприятия-производителя, сертификация продукции которого с 2023 года приостановлена.

Перемещение кормов для животных по таможенной территории ЕАЭС запретили, оформили акт о возврате груза.