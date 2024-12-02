Эскиз печорского 25-килограммового пряника, представленного на выставке «Россия», был взят из архива музея

21:08, 02 декабря 2024, ПАИ

Об идее создания пряника-гиганта рассказала директор «Хлебного хутора» Ольга Волконская в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Эскиз пряника был взят из архива музея. У нас была цель воссоздать именно тот пряник, который подносили к царскому столу», – объяснила гостья эфира. Сейчас в «Хлебном хуторе» научились печь огромные пряники по необходимой потребности, последний из них и испечённый на прошлой неделе, кстати, весил 45 килограмм. А для создания кулинарного шедевра понадобилось два дня и четыре профессионала.

Напомним, что почти год назад 25-килограммовый печорский пряник мастера «Хлебного хутора» представили на выставке-форуме в Москве. «Пряник съели за десять минут», – заключила Ольга Волконская.