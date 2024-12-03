Учёные назвали опасный для здоровья завтрак

08:15, 03 декабря 2024, ПАИ

Неправильный завтрак вместо того, чтобы заряжать энергией и запускать важные процессы в организме, приводит к набору лишнего веса, ухудшает обмен веществ, а также повышает риски развития опасных болезней, пишет «Российская газета».

Самый худший завтрак – это пончики и бутерброды с колбасой. Первый связан с резким повышением сахара в крови, увеличенной выработкой инсулина, изнашиванием поджелудочной железы, второй вариант является источником насыщенного жира и соли.

Вместе с хлебными изделиями с колбасой потребляются нитриты и нитраты, которые в долгосрочной перспективе связаны с повышенным риском развития некоторых видов рака.

Кроме того, лучше не увлекаться хлопьями на завтрак и булочками с маслом и сыром, заявили ученые, связав такие приемы пищи с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом.