Учёные назвали опасный для здоровья завтрак
Неправильный завтрак вместо того, чтобы заряжать энергией и запускать важные процессы в организме, приводит к набору лишнего веса, ухудшает обмен веществ, а также повышает риски развития опасных болезней, пишет «Российская газета».
Самый худший завтрак – это пончики и бутерброды с колбасой. Первый связан с резким повышением сахара в крови, увеличенной выработкой инсулина, изнашиванием поджелудочной железы, второй вариант является источником насыщенного жира и соли.
Вместе с хлебными изделиями с колбасой потребляются нитриты и нитраты, которые в долгосрочной перспективе связаны с повышенным риском развития некоторых видов рака.
Кроме того, лучше не увлекаться хлопьями на завтрак и булочками с маслом и сыром, заявили ученые, связав такие приемы пищи с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом.
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