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Культура

Музыку Таривердиева, Шнитке и Пьяццоллы услышат псковичи на органном концерте 7 декабря

7 декабря в 17:00 в храме Пресвятой Троицы Римско-католической церкви в Пскове состоится концерт органно-вокальной музыки «Забытые манускрипты и музыкальный калейдоскоп». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Фото предоставлено организаторами

Перед слушателями выступят Александр Цветков (орган), дипломант международных вокальных конкурсов в номинациях «Орган и вокал» и «Лучший концертмейстер», органист лютеранско-евангелического прихода Воскресения Христова в Пушкине (Санкт-Петербург), и Дария Гаврилова (сопрано), студентка 5-го курса вокально-режиссёрского факультета Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, лауреат всероссийских и международных вокальных конкурсов.

В концерте «Забытые манускрипты и музыкальный калейдоскоп» прозвучат известные произведения композиторов и органистов эпохи барокко, русских композиторов XVIII–XIX веков, британского композитора и гитариста-виртуоза XX века Уильяма Гомеса, английского композитора XX века, написавшего массу успешной музыки для мировых мюзиклов, Эндрю Ллойда Уэббера, аргентинского композитора XX века, основателя стиля «танго-нуэво», Астора Панталеона Пьяццоллы, советского и российского композитора Альфреда Шнитке и советского и российского композитора и органиста XX века Микаэла Таривердиева, автора всенародно любимых мелодий к кинофильмам. Также для органа соло прозвучат довольно редкие сочинения – польские органные табулатуры XVI–XVII веков.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование. Их можно получить непосредственно перед началом концерта. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий слушателей старше десяти лет. Продолжительность концерта – 70 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

Храм Пресвятой Троицы Римско-католической церкви находится в Пскове на улице Плехановский Посад, 64.

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