Псковичи могут поздравить детей из Херсонской области с Новым годом

09:55, 04 декабря 2024, ПАИ

В Псковской области региональный штаб Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ собирает новогодние подарки для детей из Херсонской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Волонтерство — это не просто помощь, это создание связи между людьми, которые нуждаются в поддержке, и теми, кто может ее оказать. Мы призываем всех присоединиться к сбору новогодних подарков для детей из Херсонской области. Давайте вместе подарим радость тем, кто этого так ждет», — сказала руководитель регионального штаба #МЫВМЕСТЕ в Псковской области Алеся Михачева.

Собрать сладкий подарок можно до 27 декабря. Затем нужно передать посылку волонтерам в ближайший штаб.

В Пскове работает шесть пунктов приема, в Великих Луках — пять. Подробнее с расписанием, контактной информацией и адресами можно ознакомиться на карте по ссылке.