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Общество

Псковичи за несколько часов раскупили все билеты на поезд Деда Мороза

Псковичи раскупили все билеты на поезд Деда Мороза, следует из информации на сайте РЖД. Праздничный состав прибудет в Псков в 15:05 4 января и пробудет на городском вокзале до 18:30. Затем поезд отправится в Дно, прибытие на станцию ожидается в 21:40, отправление – в 23:10.

Фото: ПАИ

Продажа билетов началась сегодня в 9:00, и за несколько часов горожане успели раскупить все билеты и на 45-минутное кукольное представление, и на посещение передвижной резиденции сказочного волшебника.

В стоимость билета «Передвижная резиденция Деда Мороза» входит анимационная программа в поезде, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой в передвижной резиденции Деда Мороза, подарок от Деда Мороза только для ребёнка, чаепитие, открытка для отправки друзьям, родным.

В стоимость билета на кукольное представление входит собственно само представление, подарок от Деда Мороза и видеопоздравение от волшебника.

Без покупки билета можно посетить вагон-ресторан, вагон-буфет и вагон-лавку с фотокупе, где можно приобрести подарки от Деда Мороза, сувенирную продукцию Великого Устюга и Костромы, а также отправить открытку Деду Морозу в Великий Устюг или друзьям и близким по всей стране. Также псковичи и жители Дно смогут бесплатно принять участие в анимационной программе, которая состоится рядом с поездом Деда Мороза.

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