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Происшествия

Неизвестный нанёс Печорскому лесничеству ущерб на два миллиона рублей

В Печорском районе возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев. Прокуратура муниципалитета сообщила ПАИ, что с июня по июль неизвестный без разрешительных документов вырубил 40 сосен, 7 елей и 2 осины на землях лесного фонда у деревни Горбово Палкинского района, в результате чего Печорскому лесничеству причинен ущерб на сумму более двух миллионов рублей.

Следователь проводит следственные и процессуальные действия, направленные на установление истины по уголовному делу.

Санкция ч. 3 ст. 260 УК РФ предусматривает штраф до трех миллионов рублей, принудительные работы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 7 лет.

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