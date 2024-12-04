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Учитель с почти полувековым стажем, заслуженный ветврач и основатель поискового отряда: номинация «Призвание» премии «Народное признание» остаётся самой популярной у заявителей

Почти 40 заявок поступило в номинацию «Призвание» Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2024» на этот момент. Организаторы сейчас продолжают разбор заявок. Эта номинация является одной из самых популярных у заявителей.

Номинация «Призвание» премии «Народное признание» остаётся самой популярной у заявителей. Фото: ПАИ

Среди номинантов – ветеринарный врач с полувековым стажем, заслуженный ветврач России Людмила Яковлева за успехи и преданность профессии, директор Музея истории Невеля Лилия Арцыховская, которая смогла за несколько лет развить в учреждении множество проектов, и заведующая отделением радиотерапии Псковского областного клинического онкологического диспансера Елена Букша, которая, по словам заявителей, настоящий профессионал в своем деле.

Также на премию номинирована учитель начальных классов школы № 7 в Великих Луках Ирина Сотченкова, которая работает педагогом уже более 40 лет, заведующая порховским Домом ремёсел, мастер народного творчества Псковской области, обладатель звания «Душа земли Псковской» Ирина Константинова, которая 20 лет вносит достойный вклад в сохранение и развитие народных ремёсел и народной кухни.

Среди номинированных в том числе и командир и основатель поискового отряда «Забытый батальон» Владимир Бумаков, который организовал 11 добровольческих поисковых экспедиций на территории бывшего Себежского укрепрайона.

Премия «Народное признание» проходит в 15-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации, средства массовой информации, входящие в медиахолдинг Псковской области.

 

Победителей назовут в 10 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие».

 

Премия «Народное признание» проходит в несколько этапов. Этап выдвижения – с 11 ноября по 8 декабря. Первый этап голосования – с 16 декабря по 17 января, второй – с 20 января по 21 февраля. Церемония вручения состоится 26 февраля в Псковской областной филармонии.

 

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

 

Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
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