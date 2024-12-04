Псковский кондуктор получила травму головы на рабочем месте

16:11, 04 декабря 2024, ПАИ

В Пскове кондуктор получила травму головы из-за падения в автобусе, сообщили ПАИ в Государственной инспекции труда в Псковской области.

65-летняя пострадавшая в результате экстренного торможения «получила кровоизлияние в теменной области головы». «Травма отнесена к тяжелой степени», – пояснили в инспекции.

Во время расследования этого случая высянилось, что пострадавшая не проходила обучение и проверку знаний по охране труда. Также работодатель допустил работника к исполнению своих трудовых обязанностей без медицинского осмотра.

Возбуждены дела об административных правонарушениях, предприятие-работодатель привлечено к административной ответственности.