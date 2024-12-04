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Культура

Худрук Донецкого театра: Псковский театр откликнулся самым первым на проведение гастролей

Псковский драмтеатр откликнулся самым первым на проведение гастролей Донецкого республиканского академического молодёжного театра, рассказал художественный руководитель театра Владислав Слухаенко на пресс-конференции сегодня, 4 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

«Программа «Большие гастроли» позволила сохранить нам часть репертуара и поддержать творческую форму труппе театра. Сейчас это уже шестой такой выезд. Помимо этого, мы активно принимали участие в различных театральных фестивалях. И у нас ещё был проект – постановка «Шахтёрская дочь». В прошлом году благодаря Президентскому фонду культурных инициатив мы провели спектакли в 20 городах. С начала спецоперации мы объездили уже более 70 городов со своими спектаклями. Наверное, ни один театр так активно не ездит, как мы», – отметил он.

По словам художественного руководителя театра, самым дальним восточным регионом России, где прошли постановки, стал Владивосток, а самым западным – Псков.

«Практически ни у одной площадки мы не получили отказа. Когда начали программу составлять на эти «Большие гастроли», одним из первых откликнулся именно Псковский театр», – подчеркнул Владислав Слухаенко.

Отметим, гастроли организованы Росконцертом согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ. Гастроли Донецкого республиканского академического молодёжного театра с 19 ноября по 5 декабря проходят в Лодейном Поле, Старой Руссе, Вологде, Петрозаводске, Сланцах и Пскове.

4 и 5 декабря показы на сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина спектаклей «Левша» и «Над пропастью во ржи» завершают гастрольный тур театра.

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