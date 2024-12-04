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Вековой юбилей отметила жительница Гдовского района Зоя Прокофьева

Вековой юбилей отметила жительница деревни Полично Гдовского района Зоя Прокофьева. Об этом пишет районная газета «Гдовская заря».

Фото: «Гдовская заря»

Поздравления в адрес именинницы прозвучали от имени президента РФ Владимира Путина, губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, главы района Ивана Мешкова и других официальных лиц.

В интервью газете «Гдовская заря» Зоя Прокофьева рассказала о своём детстве и юности. Также юбилярша поделилась воспоминаниями о пережитых в годы Великой Отечественной войны трудностях. В начале войны девушка успела отучиться в Ленинграде на кондитера. В 1941 году устроилась работать на хлебозавод. Позже производство закрылось, а все работники отправились рыть окопы.

В 1946 году Зоя вышла замуж за офицера Василия. Карьера супруга складывалась удачно. В его биографии есть годы работы в райкоме партии, а затем и в руководящей должности председателя колхоза имени Жданова. Зоя Прокофьева тоже работала продавцом в магазине, затем – бригадиром в колхозе, а позже окончила курсы в Пскове, став бухгалтером.

«Тяжёлое детство, пережитые трудности и возраст дают о себе знать. Есть проблемы со слухом, подводит и зрение, но бабушка Зоя полна энергии. Не привыкла она сидеть без дела. Она и за дровами сходит, чтобы печь растопить, и после вкусного обеда, приготовленного дочерью, посуду помоет с большим энтузиазмом», – пишет газета.

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