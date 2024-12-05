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Общество

День добровольца отмечают в России сегодня

День добровольца (волонтёра) отмечается в России сегодня, 5 декабря, пишет calend,ru.

День добровольца отмечают в России сегодня. Фото: комитет по молодежной политике Псковской области

Добровольческое движение берет начало с Древней Руси. Тогда оно проявлялось во взаимопомощи и благотворительности.

Сейчас волонтерское движение основано на добровольном безвозмездном участии людей в реализации социально значимых проектов. Движение охватывает различные стороны общественной жизни и является одной из важных составляющих гражданского общества.

Волонтёры участвуют в поисках пропавших людей, помогают в ликвидации последствий стихийных бедствий, помогают людям с ограниченными физическими возможностями, переселенцам, беженцам, одиноким и больным людям, приютам для бездомных животных, участвуют в проведении спортивных и культурных мероприятий и многое другое.

Праздник был учрежден не только для того, чтобы отметить вклад волонтеров в решение социально-значимых задач, но для дальнейшего развития добровольческого движения, вовлечение в него подростков и молодёжи для их успешной социализации и воспитания.

В 2019 году по поручению президента России главам всех субъектов страны было рекомендовано внедрить стандарт поддержки добровольчества для объединения ресурсов бизнеса, некоммерческих и образовательных организаций в реализации совместных добровольческих программ; обеспечения равного доступа всех возрастов к возможностям добровольчества, учитывающим их мотивацию; повышения эффективности организации добровольческой деятельности и другого. Этот стандарт впоследствии внедрили 75 регионов страны.

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