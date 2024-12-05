Какой овощ предотвращает инфаркт, рассказала врач

07:39, 05 декабря 2024, ПАИ

Какой овощ может предотвратить развитие инфаркта, рассказала врач-реабилитолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Светлана Малиновская. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, регулярное употребление моркови снижает уровень холестерина, за счет чего предотвращает развитие атеросклероза, инсульта и инфаркта. «Морковь содержит много калия, который является вазодилататором, то есть сосудорасширяющим средством, тем самым улучшается кровообращение», - сказала специалист.

Кроме того, в моркови содержится курамин — вещество, полезное для работы сердца. Он способствует снижению гипертензии и защите здоровья сердца.

Также в моркови содержится клетчатка и грубое волокно, которые способствуют поддержанию здорового пищеварения.

Бета-каротин, содержащийся в моркови, в организме превращается в витамин А. Корнеплод также богат витаминами В, К, С, калием и марганцем, отметила Светлана Малиновская.