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Какой овощ предотвращает инфаркт, рассказала врач

Какой овощ может предотвратить развитие инфаркта, рассказала врач-реабилитолог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Светлана Малиновская. Об этом пишет РИА Новости.

Фото: ПАИ

По ее словам, регулярное употребление моркови снижает уровень холестерина, за счет чего предотвращает развитие атеросклероза, инсульта и инфаркта. «Морковь содержит много калия, который является вазодилататором, то есть сосудорасширяющим средством, тем самым улучшается кровообращение», - сказала специалист.

Кроме того, в моркови содержится курамин — вещество, полезное для работы сердца. Он способствует снижению гипертензии и защите здоровья сердца.

Также в моркови содержится клетчатка и грубое волокно, которые способствуют поддержанию здорового пищеварения.

Бета-каротин, содержащийся в моркови, в организме превращается в витамин А. Корнеплод также богат витаминами В, К, С, калием и марганцем, отметила Светлана Малиновская.

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