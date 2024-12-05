Александр Котов поблагодарил добровольцев за готовность приносить пользу обществу

09:32, 05 декабря 2024, ПАИ

5 декабря в России отмечается День добровольца. Этот праздник объединяет тысячи неравнодушных людей разных возрастов, которые искренне хотят приносить пользу людям, своей стране и малой Родине, отметил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов в своём поздравлении.

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Он подчеркнул, что добровольцы и волонтёры по зову сердца участвуют в спасательных и поисковых операциях, реализуют социальные и благотворительные проекты, проводят патриотические акции, выходят на субботники, помогают семьям с детьми, пожилым и одиноким людям, оказывают поддержку участникам специальной военной операции.

«Наш регион имеет давние традиции добровольчества – в истории древней Псковской земли немало примеров бескорыстного служения граждан обществу и стране. Сегодня волонтёрская деятельность является неотъемлемой частью общественной жизни региона, а добровольческие движения – мощной созидательной силой, направленной на совершение добрых дел», – отметил Александр Котов.

Он поблагодарил волонтёров и добровольцев Псковской области «за неравнодушное сердце, активную гражданскую позицию, готовность бескорыстно помогать людям и приносить пользу обществу». «Энергии вам и успехов в вашем стремлении сделать окружающий мир лучше и добрее!» – заключил спикер Собрания.