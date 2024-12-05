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Общество

В России изменился порядок поступления в вузы и правила целевого набора

Минобрнауки изменило в России порядок поступления в вузы и скорректировало правила целевого набора. Новшества будут действительны с марта 2025 года по сентябрь 2029-го, сообщает РБК.

При поступлении на бакалавриат и специалитет в рамках основного приема закончить прием абитуриентов-бюджетников, поступающих по приоритету, вузы должны 2–3 августа, основной этап должен завершиться 6–7 августа, а дополнительный — 10–11 августа. Прием на платные места необходимо закончить не позднее 30 сентября.

По новым правилам, зачисление в магистратуру должно завершиться 29 августа в рамках основного приема и не позже 20 сентября в рамках дополнительного приема. Студентов платной формы обучения следует зачислить не позже конца сентября.

Глава отдела организации приема Университета ИТМО Алексей Итин в разговоре с РБК счел «несколько спорным» решение о сроках выхода приказов о зачислении в магистратуру в августе. По его мнению, с таким подходом абитуриентам «обеспечено нервное лето».

Также Минобрнауки предложило места, которые не были заполнены в рамках целевого приема, не переводить в общий конкурс, а выделять на дополнительный целевой набор.

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