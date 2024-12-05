Великолучанин выплатит компенсацию в 60 тысяч рублей за лживые сведения в телеграм-канале

11:16, 05 декабря 2024, ПАИ

Великолучанин выплатит компенсацию в 60 тысяч рублей за лживые сведения в телеграм-канале. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Обращаясь в суд, истец указал, что в июле 2020 года в телеграм-канале ответчик разместил публикацию, содержащую заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство истца.

Суд взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в размере 60 тысяч рублей; обязал ответчика разместить опровержение статьи в электронном периодическом издании в срок не более трех календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу. В случае неисполнения этого требования в установленный срок с ответчика подлежит взысканию неустойка в размере 1000 рублей за каждый календарный день до фактического исполнения.