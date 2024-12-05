Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Великолучанин выплатит компенсацию в 60 тысяч рублей за лживые сведения в телеграм-канале

Великолучанин выплатит компенсацию в 60 тысяч рублей за лживые сведения в телеграм-канале. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Обращаясь в суд, истец указал, что в июле 2020 года в телеграм-канале ответчик разместил публикацию, содержащую заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство истца.

Суд взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в размере 60 тысяч рублей; обязал ответчика разместить опровержение статьи в электронном периодическом издании в срок не более трех календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу. В случае неисполнения этого требования в установленный срок с ответчика подлежит взысканию неустойка в размере 1000 рублей за каждый календарный день до фактического исполнения.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 декабря 2024

Ёлочный базар откроется в Великих Луках 20 декабря
05 декабря 2024

Псковская делегация участвует в международном медицинском форуме в Москве
05 декабря 2024

Продолжается голосование за внешний вид новой тысячерублёвой купюры
05 декабря 2024

Тонну белорусской говядины на кости не пропустили через госграницу в Псковской области
05 декабря 2024

Газопровод построили в псковской деревне Покрутище
05 декабря 2024

Александр Котов поблагодарил добровольцев за готовность приносить пользу обществу
05 декабря 2024

Мошенники используют «новогоднюю» схему обмана в Telegram
05 декабря 2024

Когда в России ожидается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, рассказал эксперт

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...