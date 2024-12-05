Театральный режиссёр Гульназ Балпеисова и композитор Олег Синкин станут гостями программы «Минкульт»

13:55, 05 декабря 2024, ПАИ

Театральный режиссёр Гульназ Балпеисова и композитор Олег Синкин станут гостями программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 5 декабря, в 14:00.

Какую роль играют музыка и свет в театральных постановках? Какие методы использует режиссёр при работе с актёрами? Как определить, что спектакль удался: по реакции зрителей, собственным ощущениям или чему-то другому? Насколько тяжело и интересно работать с произведениями Александра Пушкина? Часто ли приходится адаптировать музыку под изменения в сценарии или режиссёрские решения?

Об этом и многом другом – в программе «Минкульт».