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Культура

Театральный режиссёр Гульназ Балпеисова и композитор Олег Синкин станут гостями программы «Минкульт»

Театральный режиссёр Гульназ Балпеисова и композитор Олег Синкин станут гостями программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в четверг, 5 декабря, в 14:00.

Фото: Валерия Ковалёва / ПАИ

Какую роль играют музыка и свет в театральных постановках? Какие методы использует режиссёр при работе с актёрами? Как определить, что спектакль удался: по реакции зрителей, собственным ощущениям или чему-то другому? Насколько тяжело и интересно работать с произведениями Александра Пушкина? Часто ли приходится адаптировать музыку под изменения в сценарии или режиссёрские решения?

Об этом и многом другом – в программе «Минкульт».

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05 декабря 2024

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