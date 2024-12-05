Семь случаев превышения уровня пестицидов выявили в Псковской области в 2024 году

14:43, 05 декабря 2024, ПАИ

Семь случаев превышения уровня пестицидов выявили в Псковской области в 2024 году, рассказала начальник отдела земельного надзора Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Ольга Алексеева на пресс-конференции сегодня, 5 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

В 2024 году было отобрано 56 проб, из них 51 проба – на остаточное содержание действующих веществ пестицидов и наличие агрохимикатов, в том числе на содержание нитратов в сельскохозяйственной продукции.

По итогам исследований было выявлено превышение действующих веществ пестицидов в семи образцах проб урожая до его вывоза на склад – в озимой пшенице и томатах. При этом в 2023 году превышения действующих веществ пестицидов выявлено не было.

«Собственники привлечены к административной ответственности. Также мы передали данные исследований в Роспотребнадзор», – отметила Ольга Алексеева.

Кроме того, в отношении двух юридических лиц (четыре пробы урожая: томаты и озимая пшеница) по результатам проведения плановой выездной проверки возбуждены дела об административном правонарушении.