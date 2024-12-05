Псковичей приглашают провести зиму в «королевстве Сетомаа»

17:38, 05 декабря 2024, ПАИ

Псковичей приглашают провести зиму в «королевстве Сетомаа». С 20 декабря по 8 января Дед Йолоувана ждет всех в деревне Сигово Печорского района на новогодней программе «Зима в королевстве Сетомаа». Об этом ПАИ сообщили в Изборском музее.

Гостей ждёт экскурсия по музею-усадьбе, традиционные игры и танцы народа сето, старинные загадки, мастер-класс по изготовлению сувенира, исполняющего самые заветные желания, чай с пирогами.



Предварительно записаться можно по телефону 8 (921) 002-31-76.