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Общество

Организаторы продлили регистрацию на форум «ВАУ-эффект»

Организаторы продлили регистрацию на III Форум молодёжных креативных проектов «ВАУ-эффект» до 15 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Центре молодёжи и общественных инициатив Псковской области.

Организаторы продлили регистрацию на Форум молодёжных креативных проектов «ВАУ-эффект». Фото предоставлено Центром молодёжи и общественных инициатив Псковской области

Принять участие в мероприятии могут все желающие от 14 до 35 лет. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Добавим, что в преддверии форума в Пскове проходит образовательная программа фестиваля креативных индустрий «Плеск».

3 декабря в Доме молодёжи в рамках образовательной программы состоялась лекция федерального эксперта грантовых конкурсов и руководителя волонтёрской системы сохранения памяти о советских актёрах театра и кино среди молодежи Татьяны Афониной. Она рассказала о разработка интерактивных мероприятий в сфере креативных индустрий и призвала молодёжь смело реализовывать свои идеи.

Мероприятие проводится в рамках реализации программы развития молодёжной политики «Регион для молодых» Росмолодёжи. Добавим, что на протяжении почти трёх недель, с 2 по 22 декабря, участников фестиваля ждут различные мастер-классы и лекции.

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