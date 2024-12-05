Организаторы продлили регистрацию на форум «ВАУ-эффект»

21:06, 05 декабря 2024, ПАИ

Организаторы продлили регистрацию на III Форум молодёжных креативных проектов «ВАУ-эффект» до 15 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Центре молодёжи и общественных инициатив Псковской области.

Принять участие в мероприятии могут все желающие от 14 до 35 лет. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Добавим, что в преддверии форума в Пскове проходит образовательная программа фестиваля креативных индустрий «Плеск».

3 декабря в Доме молодёжи в рамках образовательной программы состоялась лекция федерального эксперта грантовых конкурсов и руководителя волонтёрской системы сохранения памяти о советских актёрах театра и кино среди молодежи Татьяны Афониной. Она рассказала о разработка интерактивных мероприятий в сфере креативных индустрий и призвала молодёжь смело реализовывать свои идеи.