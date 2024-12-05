Жителя Пустошкинского района осудили за уклонение от административного надзора

22:43, 05 декабря 2024, ПАИ

Жителя Пустошкинского района осудили за уклонение от административного надзора. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчина, который был ранее судим за преступления против собственности, был поставлен на учёт по месту жительства в полиции. За ним установили административный надзор, и он должен был раз в месяц появляться в ОВД.

Однако в 2024 году мужчина не раз не соблюдал требования, а в октябре этого года совершил административное правонарушение с посягательством на общественный порядок.

Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления по части 2 статьи 314.1 УК РФ. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок шесть месяцев условно с испытательным сроком восемь месяцев.