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Жителя Пустошкинского района осудили за уклонение от административного надзора

Жителя Пустошкинского района осудили за уклонение от административного надзора. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Жителя Пустошкинского района осудили за уклонение от административного надзора. Фото: ПАИ

Мужчина, который был ранее судим за преступления против собственности, был поставлен на учёт по месту жительства в полиции. За ним установили административный надзор, и он должен был раз в месяц появляться в ОВД.

Однако в 2024 году мужчина не раз не соблюдал требования, а в октябре этого года совершил административное правонарушение с посягательством на общественный порядок.

Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления по части 2 статьи 314.1 УК РФ. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок шесть месяцев условно с испытательным сроком восемь месяцев.

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