Жеребьёвка для получения заданий на проведение учётов охотничьих ресурсов пройдёт в Псковской области 11 декабря
Жеребьёвка по распределению между физлицами заданий на проведение учётов охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях Псковской области в первом квартале 2025 года пройдёт в 9:30 11 декабря. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по природным ресурсам и экологии.
Жеребьёвка пройдёт в кабинете № 1 комитета (во флигеле на втором этаже, на улице Некрасова, 23 в Пскове).
Кроме того, комитет по природным ресурсам организует на своём сайте видеотрансляцию.
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