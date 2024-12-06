Жеребьёвка для получения заданий на проведение учётов охотничьих ресурсов пройдёт в Псковской области 11 декабря

11:30, 06 декабря 2024, ПАИ

Жеребьёвка по распределению между физлицами заданий на проведение учётов охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях Псковской области в первом квартале 2025 года пройдёт в 9:30 11 декабря. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по природным ресурсам и экологии.

Жеребьёвка пройдёт в кабинете № 1 комитета (во флигеле на втором этаже, на улице Некрасова, 23 в Пскове).

Кроме того, комитет по природным ресурсам организует на своём сайте видеотрансляцию.