Михаил Ведерников напомнил о персональной ответственности за исполнение нацпроектов

15:19, 06 декабря 2024, ПАИ

Совещание по реализации нацпроектов в Псковской области провёл губернатор Михаил Ведерников. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.

«Динамика работ по-прежнему остаётся недостаточно высокой. Касса на сегодняшний день составляет чуть менее 75 %. Мы ещё держимся на среднероссийском уровне, но уже начинаем значительно отставать от наших соседей по округу. Рисков тоже достаточно много, в основном они касаются образования, сферы ЖКХ и демографии», – отметил Михаил Ведерников.

В регионе сделать ещё нужно много – в области достаточно объектов, которые предстоит довести до ума в текущем месяце, уточнил он.

«Кроме того, хочу ещё раз напомнить про завершение первого этапа национальных проектов. И как бы мы хорошо ни отработали прошлые годы, судить будут по итоговому результату. Оставшееся время для региона – определяющее, поэтому прошу планировать исходя из этого свой график и помнить о персональной ответственности заказчиков и глав муниципалитетов», – подчеркнул губернатор.

Для работ осталось три недели, напомнил Михаил Ведерников.

«Поэтому ежедневно и ежечасно нужно заниматься контролем объектов, заниматься этим в контакте с проектным офисом, подрядчиками. Ещё раз напоминаю: по тем объектам, которые не согласованы к переносу и где средства будут не освоены, Правительство России будет требовать вернуть в федеральных бюджет не только неосвоенную сумму, а всю сумму по контракту. Имейте это в виду. Давайте мы отработаем этот год так, чтобы долгостроев у нас не осталось», – заключил глава региона.