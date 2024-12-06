Годовалого ребёнка госпитализировали после столкновения фуры с автомобилем в Пскове
Фура столкнулась с легковым автомобилем KIA у дома № 92 на Крестовском шоссе в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
В результате ДТП госпитализирован годовалый ребёнок и 58-летняя женщина. Бригада медицины катастроф доставила их в медучреждение.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.
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