Годовалого ребёнка госпитализировали после столкновения фуры с автомобилем в Пскове

16:38, 06 декабря 2024, ПАИ

Фура столкнулась с легковым автомобилем KIA у дома № 92 на Крестовском шоссе в Пскове, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП госпитализирован годовалый ребёнок и 58-летняя женщина. Бригада медицины катастроф доставила их в медучреждение.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.