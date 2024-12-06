20 пачек сигарет в день: медик рассказала о невероятном случае курения

17:43, 06 декабря 2024, ПАИ

О невероятном случае количества выкуренных сигарет в день рассказала врач-пульмонолог, главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко в программе «Анамнез» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Пришёл ко мне на приём пациент, мужчина. Заходит, его под руку ведёт супруга. Он с трудом передвигается, очень выраженная одышка, садится. По внешним физическим признакам – старше 70 лет. Я открываю карту – мужчине 52 года. Начинаю проводить анализ ситуации. У пациента тяжелейшее заболевание бронхолёгочной системы с осложнениями. На вопрос «вы курите?» пациент ответил утвердительно. «И сколько пачек сигарет в день вы курите?» Пациент заявляет, что 20», – рассказала Анастасия Повторейко случай из медицинской практики и подчеркнула, что это какая-то запредельная цифра.

На вопрос врача, как мужчина столько выкуривает сигарет, он ответил, что работает дальнобойщиком. «У него реальная проблема, он засыпал за рулём, и пока у него сигарета в руках, он не спит. Он дальнобойщиком на дальнее расстояние ездил. И в итоге он пришёл ко мне с огромным комплексом проблем. Я назначила терапию, назначила кислородотерапию ввиду того, что у него уже была дыхательная недостаточность. Но сказала одну вещь, что я могу ему все клинические рекомендации назначить, которые входят в перечень, но эффекта или чуда не произойдёт, потому что, во-первых, сохраняется триггер, то есть основной внешний фактор. Плюс, соответственно, цикличность проблемы, её не решить. Решение возможно, гарантий никто не даст, но нужно бросить курить», – продолжила рассказ истории гостья эфира.

Пациент выслушал врача и ушёл. Вернулся он на приём к Анастасии Повторейко почти через год. «Заходит мужчина, причём один, садится и говорит: «Узнаёте?» Я говорю нет. «20 пачек сигарет в день, помните?» Я говорю: помню. «Я не знаю, что вы мне сказали, что вы сделали, но я вышел и одним днём бросил курить». Я говорю: «Теперь я не верю». Как можно после такой зависимости так быстро бросить курить… Видимо, очень хотел жить», – рассказала врач.

Он сказал, что посмотрел на жену, на внуков, захотел увидеть их успехи и понял, что должен побороться, подчеркнула Анастасия Повторейко.

«Конечно, чуда не произошло ввиду значимого анамнеза. Но мы достигли с ним положительных результатов в его состоянии. Самое главное – пришёл он на своих ногах без кислорода и без нагрузки. Поэтому самое главное в жизни – это дыхание. Когда вдруг происходят сбои в дыхании – это самое страшное», – заключила гостья эфира и пожелала всем хорошего глубокого дыхания.

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