День инженерно-авиационной службы ВКС России отмечают сегодня

08:59, 07 декабря 2024, ПАИ

Профессиональный праздник специалистов инженерно-авиационной службы (ИАС) командования Военно-воздушных сил ВКС России отмечают сегодня, 7 декабря. Об этом сообщает calend.ru.

Несмотря на отсутствие отдельного Дня инженерно-авиационной службы в списке официальных праздников Вооружённых Сил России, специалисты отмечают этот день ежегодно 7 декабря, вспоминая историю создания службы.

Во время Первой мировой войны военная авиация стремительно вошла в бой, продемонстрировав свои возможности и заняв значительное место среди других родов войск. В этот период была сформирована структура Военно-воздушных сил, которая включала как лётный состав, так и инженерно-технический персонал, ответственный за обслуживание и обеспечение летательных аппаратов.

В 1912 году в структуре военной авиации были введены должности мотористов, которым в начале войны были присвоены воинские звания. Это стало основой для создания отдельной службы 7 декабря 1916 года, изначально названной технико-эксплуатационной.