Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

День инженерно-авиационной службы ВКС России отмечают сегодня

Профессиональный праздник специалистов инженерно-авиационной службы (ИАС) командования Военно-воздушных сил ВКС России отмечают сегодня, 7 декабря. Об этом сообщает calend.ru.

Несмотря на отсутствие отдельного Дня инженерно-авиационной службы в списке официальных праздников Вооружённых Сил России, специалисты отмечают этот день ежегодно 7 декабря, вспоминая историю создания службы.

Во время Первой мировой войны военная авиация стремительно вошла в бой, продемонстрировав свои возможности и заняв значительное место среди других родов войск. В этот период была сформирована структура Военно-воздушных сил, которая включала как лётный состав, так и инженерно-технический персонал, ответственный за обслуживание и обеспечение летательных аппаратов.

В 1912 году в структуре военной авиации были введены должности мотористов, которым в начале войны были присвоены воинские звания. Это стало основой для создания отдельной службы 7 декабря 1916 года, изначально названной технико-эксплуатационной.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 декабря 2024

Точка плетения маскировочных сетей открылась в филиале центра «Воин» в Пскове
06 декабря 2024

250 блиндажных свечей изготовили печеряне на мастер-классе
06 декабря 2024

Протоиерей Михаил Иванов проведёт в Пскове презентацию своей книги о Святогорском мужском монастыре
06 декабря 2024

В Великолукской больнице продолжается ремонт приёмного отделения
06 декабря 2024

В Пскове подвели итоги трудового семестра для участников отрядов подростков
06 декабря 2024

III Фестиваль анимации и литературы «Пушкин. Михайловское» стартовал в Пскове
06 декабря 2024

Вопросы трудоустройства и реабилитации инвалидов в Псковской области обсудили в профильном областном совете
06 декабря 2024

Участок улицы Кузнецкой перекроют в Пскове 9 декабря

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...