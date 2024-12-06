Кражу сруба оперативно раскрыли полицейские в Печорском округе

10:40, 07 декабря 2024, ПАИ

Сотрудники полиции в Печорском муниципальном округе по горячим следам раскрыли кражу. В МВД обратилась местная жительница. Она рассказала, что кто-то похитил сруб беседки с остановки на автодороге «Печоры – Новый Изборск» недалеко от деревни Задребье. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Также было возбуждено уголовное дело. Полицейские провели необходимые оперативно-разыскные мероприятия и установили подозреваемого в совершении преступления. Он сознался в своём деянии.

Сейчас уголовное дело передали в СО МО МВД России «Печорский» в связи с переквалификацией на часть 2 статьи 158 УК РФ.

Обратившаяся с заявлением женщина направила в адрес руководства отдела полиции письмо и поблагодарила сотрудников за проявленные профессионализм и оперативность в работе, подчеркнули в пресс-службе УМВД.