Приём заявок на премию «Народное признание – 2024» завершится 8 декабря

15:06, 07 декабря 2024, ПАИ

Приём заявок на Первую общественную премию Псковской области «Народное признание – 2024» завершится в 23:59 по московскому времени 8 декабря. Присланные после этого времени заявки рассматриваться не будут.

После приёма заявок эксперты в каждой номинации оставят не более десяти претендентов, которые наиболее, по их мнению, соответствуют условиям премии. Первый тур голосования начнётся в понедельник, 16 декабря.