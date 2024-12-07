Приём заявок на премию «Народное признание – 2024» завершится 8 декабря
Приём заявок на Первую общественную премию Псковской области «Народное признание – 2024» завершится в 23:59 по московскому времени 8 декабря. Присланные после этого времени заявки рассматриваться не будут.
После приёма заявок эксперты в каждой номинации оставят не более десяти претендентов, которые наиболее, по их мнению, соответствуют условиям премии. Первый тур голосования начнётся в понедельник, 16 декабря.
Премия «Народное признание» проходит в 15-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации, средства массовой информации, входящие в медиахолдинг Псковской области.
Победителей назовут в 10 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие».
Премия «Народное признание» проходит в несколько этапов. Этап выдвижения – с 11 ноября по 8 декабря. Первый этап голосования – с 16 декабря по 17 января, второй – с 20 января по 21 февраля. Церемония вручения состоится 26 февраля в Псковской областной филармонии.
О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.
Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
Надежда Васильева: «Время героев» – это отличная площадка для тех, кто хочет попробовать свои силы в гражданской профессии