Нетрезвого водителя-рецидивиста задержали в Бежаницком округе

19:25, 07 декабря 2024, ПАИ

Нетрезвого водителя-рецидивиста из Санкт-Петербурга задержали в Бежаницком муниципальном округе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 2 декабря в дневное время в деревне Лющик сотрудники ДПС остановили для проверки автомобиль «Мицубиси». За рулём иномарки был 46-летний житель Санкт-Петербурга, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за подобное правонарушение.

Все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.