Всё об антибиотиках: кому, когда, сколько, с чем едят и чем не запивают – советы экспертов

21:07, 07 декабря 2024, ПАИ

О тонкостях приёма антибиотиков и опасности антибиотикорезистентности (устойчивость некоторых микроорганизмов к антибактериальным препаратам) рассказали главный врач Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Псковской области Мария Отраднова и заведующая аптекой Псковской областной клинической инфекционной больницы Татьяна Рудакова в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Закон и дисциплина

– Татьяна Михайловна, антибиотики отпускают только по рецепту. Откуда же люди их берут?

Татьяна Рудакова (Т. Р.): В законе Минздрава 2011 года «Об утверждении правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения» чётко прописано, какие именно лекарственные препараты у нас отпускают по рецептам. Их около 80 %, первое место занимают антибиотики. Приказ выполняется беспрекословно, потому что в аптеках приходят тысячи проверок: прокуратура, Росздравнадзор и кому только не лень проверяют. Но мне кажется, в законе есть недоработка. Аптека отпускает антибиотик и возвращает рецепт пациенту: закон не требует погасить этот рецепт, поставить отметку, что препарат получен. И можно передать рецепт другому или в другой аптеке закупиться впрок.

– Именно в этом причина бесконтрольного приёма?

Т. Р.: Понятие необоснованного применения, скорее, не к аптекам относится, а к неправильным действиям пациента. Антибиотик врач назначает на пять, семь или десять дней. Но очень часто бывает, что три дня попринимали, стало легче – и бросили. Или нарушают дневную норму приёма препарата.

Мария Отраднова (М. О.): Иногда у фармацевта срабатывает жалость, особенно если человек явно простужен, и он даёт антибиотик без рецепта, хотя при простуде такой препарат совершенно не показан. Больной два дня попьёт и перестаёт принимать. В итоге, когда заболеет в следующий раз, антибиотики ему уже не помогут, потому что организм к ним привык, но до конца не вылечился.

– Чем это может грозить?

М. О.: Переходом заболеваний в хронические формы. Это очень большая проблема, особенно у детей. У нас бытует мнение, что если врач ребёнку не назначил антибиотики, то он его и не лечил. Маме хочется, чтобы ребёнок быстрее выздоровел, но вирусная инфекция всё равно несколько дней сопровождается температурой и плохим самочувствием. Не надо кормить ребёнка всем, что есть в аптеке, пусть его организм научится преодолевать встречи с вирусами. Банальная вирусная инфекция не нуждается в лечении антибиотиками. Должны пройти определённые этапы вирусной инфекции. Все мы знаем рекомендации: поспать, побольше попить тёплого, полежать. Вот осложнения – другое дело, тогда доктор назначит курс.

– Антибиотики назначают на пять, семь и десять дней. Почему нельзя бросать приём?

М. О.: Есть очень наглядный пример – ангина. Если вовремя принять антибиотики, эффект наступает довольно быстро. На третий день человек себя чувствует значительно лучше. И многие люди тогда говорят: всё нормально, зачем я себя буду травить! А стрептококк живучий, спрятался в миндалинах и сидит себе в засаде. И любое переохлаждение или стресс – он по новой вылезет в ещё более сильной форме. Антибиотик, который вы принимали, действовать на него уже не будет. И вы получите весь комплекс осложнений – частые ангины, артриты, проблемы с сердцем, с почками. Вот в этом опасность неправильного приёма. Необходимо пройти весь курс, который назначил врач. Нужно чётко соблюдать кратность и время приёма, запивать антибиотики только водой – не молоком, не соком, не компотом или чаем. Что касается приёма до или после еды, то бывает по-разному, читайте аннотацию. Хотя врач все детали подробно разъяснит.

– При каких заболеваниях категорически нельзя обойтись без антибиотиков?

М. О.: На первом месте стрептококковые инфекции. Если при ангине не использовать антибиотики, риск развития осложнений крайне высокий, доходит до 50 %. Осложнения после ангины – это артрит, порок сердца, ревматизм. Поэтому при ангине обязателен приём антибиотиков в сочетании с постельным режимом. Человек должен находиться дома, принимать антибиотики строго по часам и вести менее активный образ жизни. То же касается и отитов, потому что бактериальный отит может привести к тяжёлым осложнениям вплоть до потери слуха. Это же касается бактериальных гайморитов, потому что это голова, нос, рядом головной мозг и любая проблема может закончиться осложнениями в виде менингита либо энцефалита.

Старое и новое

– А вообще что такое антибиотики?

Т. Р.: Это природные или синтетические антимикробные вещества, широко применяемые для лечения инфекций. Антибиотики делятся на группы в зависимости от химического состава и фармакологического действия. Одни врач назначает при лечении заболевания мочеполовой системы, другие – для верхних дыхательных путей и так далее.

– Как далеко мы ушли от первого антибиотика – пенициллина?

Т. Р.: Пенициллин появился в 1938 году, а в СССР первый антибиотик крустозин был получен советским биологом Зинаидой Ермолаевой в 1942 году. Сегодня уже есть антибиотики четвёртого и пятого поколений. Но думаю, что это не виды антибиотиков, а современные модификации, основа у них та же. Например, эритромицин (сейчас уже не применяется) – это прадедушка азитромицина, очень широко использовавшегося во время эпидемии ковида.

– Однажды врач, увидев рецепт на бисептол, выписанный его коллегой, сказал: «Господи, кто это сделал? Мы же сто лет это не выписываем, у всех к нему иммунитет».

М. О.: Ничего подобного. Многие забытые препараты, как бисептол, сейчас стали снова назначать, потому что они потрясающе работают. Просто пришло новое поколение, которое этот препарат не применяло. Понятно, что современные антибиотики более очищенные, менее токсичные, но есть и старые препараты, которые имеют право на жизнь.

– Значит, никакой тут революции нет и вряд ли будет. Разве что изобретут какой-то суперновый антибиотик.

М. О.: Бактерии тоже не сидят на месте, подстраиваются и не дают нам расслабиться. Мы изобретаем новые антибиотики, а они раз – и выживают. Поэтому вопрос резистентности бактерий к антибиотикам стоит очень остро. По данным ВОЗ, в 2023 году было около 700 тысяч официально подтверждённых случаев гибели пациентов именно из-за антибиотикорезистентности. Причиной смерти от тяжёлых инфекций, микс-инфекций была именно невосприимчивость к антибиотикам. Поэтому во всём мире сейчас основное направление – разработка антибиотиков, устойчивых к штаммам, не реагирующим на стандартное лечение.

По антибиотикорезистентности на первом месте Америка и Скандинавские страны, а самый низкий уровень – в Китае, Японии, Таиланде. Там антибиотики используют крайне редко, потому что у них своя система аптечного отпуска, которая не позволяет купить ничего, кроме назначенного врачом.

Проблема резистентности

– Когда появилась тема резистентности?

М. О.: Это проблема последнего десятилетия, и с каждым годом она становится актуальнее. Существовал проект министров северных стран по резистентности, потому что данные были неутешительные и проблема общая. Участвовали Норвегия, Швеция, Финляндия и наши северные регионы – Карелия, Ленинградская область, Калининград, Псковская пограничная территория. К сожалению, из-за ковида проект свернули.

– Резистентность к антибиотикам – это навсегда?

М. О.: Сказать точно нельзя. Врачи методом проб и исследований пытаются помочь таким пациентам. Люди обычно знают свою проблему, для них главное – не заболеть, поэтому так важна антивирусная и антибактериальная профилактика, ведь любая инфекция может стать фатальной. А самое важное для нас всех – не получить резистентность. Нужно как можно реже использовать антибиотики и только строго по показаниям врача, а не тёти Люси с соседней площадки или доморощенных интернет-блогеров, которые очень любят рассуждать на тему лекарств. Обычно у них две позиции: или вообще никакие никогда нельзя, или наоборот. К сожалению, такая проблема есть, особенно в среде молодых мамочек. Переубедить их практически невозможно, а в итоге бывают печальные последствия.

– Один врач говорил, что после приёма антибиотика должно пройти два месяца, и тогда он снова будет работать.

М. О.: Если относительно здоровый человек среднего возраста каждые два месяца болеет с необходимостью использования антибиотиков, ему нужно обследоваться. Многие болезни с теми же симптомами, что свойственны вирусным и бактериальным заболеваниям, при которых требуются антибиотики, вообще не являются инфекционными. Кашель, одышка, насморк – это ещё симптомы болезней сердца, лёгких, органов пищеварения. И в сотый раз повторю: диспансеризация поможет выявить все ваши проблемы со всеми органами и системами. Не надо самостоятельно лечиться и ставить себе диагнозы.

– В каких случаях назначают анализ на резистентность?

М. О.: Анализ требует определённого времени – не час-два, а от одного до пяти дней. И если человека с бактериальной инфекцией оставить на этот срок без лечения, будет сложно. Вот когда такой пациент принимает антибиотики, а эффекта нет, тогда уже врач проверяет флору на устойчивость к ним.

Вирусы vs бактерии

– В чём разница между антибактериальными и антивирусными препаратами?

Т. Р.: Противовирусные препараты используют при лечении вирусных инфекций, на бактерии они не действуют. Ну а когда уже температура поднимается, есть сопутствующий гайморит, кашель, то есть пошла бактериальная инфекция, подключают антибиотики.

– Многие считают, что антивирусные препараты не работают и это просто трата денег.

М. О.: Есть препараты, которые действуют непосредственно на вирус, их очень немного. Самый известный – «Тамифлю». Остальные просто помогают организму справиться с вирусом – так же как клюква. Тут всё очень индивидуально. Один пару дней попринимал «Арбидол» и великолепно себя чувствует, а другой съел три пачки и сказал: вообще ерунда какая-то.

Т. Р.: Хочу защитить противовирусные препараты. Они широко применяются. Недавно я болела и по совету доктора обошлась без антибиотиков. На третий день, когда уже был гайморит, готова была их принимать, но врач убедила не делать этого. В результате я действительно обошлась без антибиотиков, вылечилась только противовирусными препаратами.

Побочки и пробиотики

– В аннотациях такой ужас пишут про побочки, что принимать не захочешь.

Т. Р.: Аннотации пишутся не для пациентов, а для врачей.

М. О.: У нас медицинские юридические вопросы не слишком развиты, а в Европе, в Америке – очень сильно. И если там с человеком случится что-то, не описанное в аннотации, то это суды и колоссальные иски. Поэтому для подстраховки пишут всё, что только возможно. В начале списка самые часто встречающиеся побочные эффекты, а чем ниже, тем менее вероятные.

Т. Р.: Сейчас в аннотациях о побочных эффектах пишут так: встречающиеся, часто встречающиеся, редко встречающиеся. Например, редко встречающиеся – это всего один случай на 1 000 человек. Но наши люди почему-то не хотят адекватно воспринимать эту информацию.

– Антибиотик убивает и плохую, и хорошую флору. Как принимать пробиотики, чтобы минимизировать последствия?

Т. Р.: В институте меня учили, что сначала пропивается курс антибиотиков, а потом, если нарушена микрофлора кишечника, врач назначает пробиотики. Но сегодня я очень часто встречаю в аннотации, что пробиотики применяют одновременно с антибиотиками. Так что отношение двоякое.

– Пробиотики действительно работают?

М. О.: Да, особенно они важны для детей, у которых ещё не совсем хорошо налажена работа кишечника, и для пожилых людей, у которых уже не совсем хорошо. Препаратом нужно пользоваться с умом: не стоит пить постоянно, врач назначит необходимый курс. Но если у вас нет жалоб и вы себя хорошо чувствуете, необходимости в его приёме нет.

Алкоголь и мясо

– Почему при приёме антибиотиков запрещено употреблять алкоголь?

М. О.: Клинически подтверждено, что алкоголь действительно влияет на состояние организма при приёме антибиотиков: снижает их эффективность, нарушает нормальный обмен веществ, ослабляет работу иммунной системы. Ещё это двойной удар по печени. Вообще зафиксировано немало случаев, когда на фоне приёма антибиотиков с алкоголем наступала клиническая смерть.

– Часто слышишь: в мясе нашли антибиотики. Мы его едим и получаем резистентность. Это правда?

М. О.: Есть чёткие требования к использованию любых препаратов при производстве мяса. Предприятия, имеющие сертификаты качества, это жёстко контролируют. Животным дают дозы, которые в мясе не проявляются, оно безопасно для потребителя. Хотя есть недобросовестные производители, использующие препараты бесконтрольно. Но всё-таки контроль в стране усиливается, большие дозы антибиотиков в мясе находят всё реже. И чаще всего это мясо из-за рубежа.

Т. Р.: Термическая обработка разрушает вредные соединения, поэтому первый бульон надо сливать, что всем советую.