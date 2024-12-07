Оперативно-профилактическая операция «Надзор» продолжается в Псковской области

23:15, 07 декабря 2024, ПАИ

В Псковской области продолжается оперативно-профилактическая акция «Надзор», которая проходит с 6 по 9 декабря. Основная цель мероприятия – уменьшение уровня рецидивной преступности среди лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Сотрудники органов внутренних дел региона проведут комплекс профилактических мероприятий, направленных на предотвращение правонарушений граждан, находящихся под административным надзором. Это также поможет повысить эффективность работы полиции и других заинтересованных ведомств по контролю за соблюдением установленных судом административных ограничений поднадзорными лицами.

Особое внимание сотрудники правоохранительных органов сосредоточат на установлении местонахождения лиц, уклоняющихся от административного надзора, а также на выявлении граждан, которые формально подпадают под его действие.