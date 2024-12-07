В Псковском музее-заповеднике предлагают присоединиться к акции «Живая память благодарных поколений»

23:53, 07 декабря 2024, ПАИ

Псковичам и гостям города предлагают присоединиться к акции «Живая память благодарных поколений». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

В холле главного здания Псковского музея-заповедника установили специальную ёмкость для сбора монет советского периода в рамках всенародной акции «Живая память благодарных поколений».

Из монет, которые соберут в России и Беларуси, в Москве, Минске и Бресте изготовят памятные знаки, посвящённые подвигу советского народа во время Великой Отечественной войны.

«До заполнения колбы осталось совсем немного. Приносите сохранившиеся монеты советской эпохи и становитесь создателями нового символа Дня Победы и единения народов России и Белоруссии на новом историческом этапе!» – отметили в музее.

Ёмкость находится в главном здании музея по адресу ул. Некрасова, 7.