Как избежать эмоционального выгорания на работе, посоветовал эксперт

10:20, 08 декабря 2024, ПАИ

Как избежать эмоционального выгорания на работе, рассказала соосновательница сервиса карьерного коучинга Insight Наталья Рогова. Об этом пишет «Газета.Ru».

По словам эксперта, состояние эмоционального выгорания вызывает процесс эмоционального и физического истощения человека, который имеет накопительный эффект.

«Эмоционально такое состояние проявляется в том, что работа перестает приносить удовольствие. Человек не видит смысла в своих задачах и всё чаще думает об отдыхе. Вместе с этими мыслями люди часто продолжают мысленно «оставаться на работе» даже в выходные», – рассказала Наталья Рогова.

Первым признаком выгорания у человека является рассеянность, сложности с концентрацией на рабочих задачах и «навязчивые размышления о них». Также выгорание проявляется физической усталостью, которая не проходит даже после отдыха, и плохим сном. Выгорание также выражается полным отсутствием мотивации, а работа начинает казаться рутиной, не приносит удовольствия и радостных эмоций.

Последней стадией выгорания является желание «просто исчезнуть». Доводить себя до этого момента крайне нежелательно, подчеркнула эксперт. При появлении эмоционального выгорания человеку стоит обратиться за специальной помощью, добавила Наталья Рогова.