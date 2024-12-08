Мокрый снег и гололедицу прогнозируют в Псковской области 9 декабря
Облачная погода ожидается на территории Псковской области 9 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Ночью в большинстве районов, днём местами пройдут небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами будет гололедица.
Будет дуть ветер восточных и северо-восточных направлений со скоростью от четырёх до девяти метров в секунду.
Температура воздуха по области в течение суток составит от –3 до +2 градусов. Атмосферное давление будет высоким.
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