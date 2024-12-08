Мокрый снег и гололедицу прогнозируют в Псковской области 9 декабря

12:20, 08 декабря 2024, ПАИ

Облачная погода ожидается на территории Псковской области 9 декабря. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Ночью в большинстве районов, днём местами пройдут небольшие осадки преимущественно в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами будет гололедица.

Будет дуть ветер восточных и северо-восточных направлений со скоростью от четырёх до девяти метров в секунду.

Температура воздуха по области в течение суток составит от –3 до +2 градусов. Атмосферное давление будет высоким.