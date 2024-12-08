Как проиндексируют зарплаты бюджетников с 1 января, рассказали в Госдуме

14:01, 08 декабря 2024, ПАИ

Как с 1 января 2025 года проиндексируют зарплаты бюджетников с 1 января 2025 года, рассказала член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб. Об этом пишет РИА Новости.

«В соответствии с принятым бюджетом, зарплаты педагогам, медикам, работникам культуры, социальным работникам, отдельным госслужащим будут увеличены на 13,2 процента с 1 января следующего года», - пояснила она.

Также с 1 января 2025 года на 13,2 % проиндексируют заработные платы сотрудникам МЧС, Роспотребнадзора, Росстандарта, работникам лесных хозяйств, добавила она.

При этом в список тех, кого не касается индексация, вошли депутаты, сенаторы и судьи.