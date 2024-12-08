Как проиндексируют зарплаты бюджетников с 1 января, рассказали в Госдуме
Как с 1 января 2025 года проиндексируют зарплаты бюджетников с 1 января 2025 года, рассказала член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб. Об этом пишет РИА Новости.
«В соответствии с принятым бюджетом, зарплаты педагогам, медикам, работникам культуры, социальным работникам, отдельным госслужащим будут увеличены на 13,2 процента с 1 января следующего года», - пояснила она.
Также с 1 января 2025 года на 13,2 % проиндексируют заработные платы сотрудникам МЧС, Роспотребнадзора, Росстандарта, работникам лесных хозяйств, добавила она.
При этом в список тех, кого не касается индексация, вошли депутаты, сенаторы и судьи.
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