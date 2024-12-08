Круглый стол по вопросам медпомощи больным репираторными инфекциями и вирусными гепатитами прошел в Пскове

14:21, 08 декабря 2024, ПАИ

Круглый стол, посвященный вопросам оказания медицинской помощи взрослым и детям с респираторными инфекциями (диагностика, терапия, профилактика, междисциплинарное взаимодействие), а также вирусными гепатитами прошел в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Организаторами мероприятия выступил Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет.

В качестве лекторов были приглашены ведущие специалисты Санкт- Петербурга, Москвы и Пскова по инфекционным болезням, общей медицинской практике, анестезиологии-реаниматологии.

Также на конференции приняли участие специалисты из числа практикующих врачей, главные врачи медицинских организаций.

Главный врач Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасия Повторейко также выступила с докладом о внебольничных пневмониях. С приветствееным словом выступила врио начальника отдела организации медицинской помощи детям и службы родовспоможения Комитета по здравоохранению Псковской области Савдонс Мария Александровна.

В рамках круглого стола участники рассмотрели проблемы организации медицинской помощи пациентам с инфекционными болезнями, таких актуальных, как коронавирусная инфекция COVID-19, грипп и другие ОРВИ, герпесвирусные заболевания.

Также эксперты отметили важность профилактических мер, включая системную вакцинацию населения, которая снижает тяжесть заболевания и госпитализаций.