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Общество

Приём заявок на премию «Народное признание» завершится сегодня

Приём заявок на Первую общественную премию Псковской области «Народное признание – 2024» завершится сегодня, 8 декабря, в 23:59 по московскому времени. Присланные после этого времени заявки рассматриваться не будут.

Фото: ПАИ

После приёма заявок эксперты в каждой номинации оставят не более десяти претендентов, которые наиболее, по их мнению, соответствуют условиям премии. Первый тур голосования начнётся в понедельник, 16 декабря.

Премия «Народное признание» проходит в 15-й раз. Её учредителями являются Псковское агентство информации, средства массовой информации, входящие в медиахолдинг Псковской области.

 

Победителей назовут в 10 номинациях: «Открытие», «Наша марка», «Сервис», «Бизнесмен года», «Рекорд», «Поступок», «Талант», «Призвание», «Инициатива», «Событие».

 

Премия «Народное признание» проходит в несколько этапов. Этап выдвижения – с 11 ноября по 8 декабря. Первый этап голосования – с 16 декабря по 17 января, второй – с 20 января по 21 февраля. Церемония вручения состоится 26 февраля в Псковской областной филармонии.

 

О ходе премии можно прочитать в специальном сюжете ПАИ.

 

Официальные хештеги премии – #НародноеПризнание #ПремияПАИ.
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