Первый этаж Поганкиных палат будет закрыт для посетителей на две недели
Первый этаж Поганкиных палат будет закрыт для посетителей на две недели, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
С 10 по 24 декабря первый этаж Поганкиных палат, где располагаются экспозиция «Кабинет купца Поганкина», выставка «Любуюсь Псковом» и выставка «Колокола средневекового Пскова», будет закрыт по техническим причинам.
Выставки «Его величество фарфор!», «Клады великих потрясений», «Город Торопец Псковской губернии», а также экспозиция «Музей Псковского археологического общества» будут работать в штатном режиме.
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