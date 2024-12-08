Первый этаж Поганкиных палат будет закрыт для посетителей на две недели

16:40, 08 декабря 2024, ПАИ

Первый этаж Поганкиных палат будет закрыт для посетителей на две недели, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

С 10 по 24 декабря первый этаж Поганкиных палат, где располагаются экспозиция «Кабинет купца Поганкина», выставка «Любуюсь Псковом» и выставка «Колокола средневекового Пскова», будет закрыт по техническим причинам.

Выставки «Его величество фарфор!», «Клады великих потрясений», «Город Торопец Псковской губернии», а также экспозиция «Музей Псковского археологического общества» будут работать в штатном режиме.