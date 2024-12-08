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Общество

Россиянам напомнили о порядке выплат за работу в новогодние праздники

О порядке выплат за работу в новогодние праздники рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов, пишет РИА Новости.

«Работа в эти дни подлежит оплате в повышенном размере независимо от того, на какой системе оплаты труда находится сотрудник. Если работник выходит на работу в указанные дни, то ему положена двойная оплата за каждый отработанный час», - пояснил он.

В этом случае сотрудники, которые работают на окладе, должны получить дополнительную оплату выше месячной нормы. А если в праздничные дни они отработали часовую норму, то могут рассчитывать на оплату дополнительных дней или часов по двойной ставке, добавил Сергей Гаврилов.

Кроме того, он напомнил, что вместо двойной оплаты можно получить отгул по согласованию с руководством.

Тогда рабочий день будет рассчитан по стандартной ставке, а день отдыха не будет подлежать оплате.

Если эти условия работодатель не исполнил, то работник в праве обратиться в прокуратуру или Трудовую инспекцию.

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