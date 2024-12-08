Преподаватель ДШИ Пскова победила во Всероссийском конкурсе журналистских работ в области образования

18:59, 08 декабря 2024, ПАИ

Преподаватель и SMM-специалист Детской школы искусств Дария Язылец стала одним из победителей Всероссийского конкурса журналистских работ в области образования «ПРО Образование – 2024». Об этом ПАИ сообщили в Управлении культуры администрации Псковской области.

"Наш педагог заняла второе место в номинации «Лучшее сообщество дополнительного образовательного учреждения в социальных сетях». Это огромное достижение, особенно учитывая, что на конкурс было подано более 4000 заявок из 89 регионов России", – отметили в управлении культуры.

Церемония награждения победителей и призёров прошла 6 декабря в Национальном центре «Россия» в Москве.