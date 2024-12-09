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Политика

Прямая линия с губернатором Михаилом Ведерниковым пройдёт сегодня

Прямая линия с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым начнётся сегодня, 9 декабря, в 19:00. На телеканале «Россия 24» губернатор ответит на самые актуальные вопросы жителей области. Также прямой эфир можно послушать на радиостанциях «Маяк-Псков» и «Радио России – Псков».

Фото: ПАИ

Вопросы главе региона можно задавать по телефону 8-800-222-03-31 с 9:00 до 18:00. Обращения можно также направить в официальную группу ГТРК «Псков» в соцсети «ВКонтакте», в Telegram-канале телерадиокомпании или на электронную почту gtrkpskov@mail.ru.

Отметим, это уже восьмая прямая линия с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Каждый год на неё поступают тысячи обращений.

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