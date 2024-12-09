Грузовик загорелся на дороге в Опочецком округе

13:10, 09 декабря 2024, ПАИ

Автомобиль «Газель» загорелся у деревни Звоны Опочецкого муниципального округа. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

По словам водителя, произошло короткое замыкание. Автомобиль вспыхнул, и он попытался сам потушить возгорание. Когда заметил, что не удаётся ликвидировать огонь, вызвал пожарных.

Водитель от медпомощи отказался. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.