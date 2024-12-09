Михаил Ведерников вместе с сотнями псковичей почтил память защитников Родины

Торжественная церемония возложения гирлянды воинской славы и цветов к Могиле Неизвестного Солдата прошла в Пскове в понедельник, 9 декабря.

К мемориалу пришли отдать дань памяти героям губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, ветераны, воины Псковского гарнизона, представители молодёжных патриотических организаций. Всего в мероприятии приняли участие около 650 человек.

Наблюдала за торжественным событием фотокорреспондент ПАИ Валерия Лагуткина.